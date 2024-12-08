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Haberler Real Madrid Arda Güler: Gol attığım için çok mutluyum

Arda Güler: Gol attığım için çok mutluyum

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü atan Arda Güler, "Gol atamayı çok istiyordum, çünkü bu sezon Real Madrid'de golüm yoktu." dedi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:02
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Arda Güler: Gol attığım için çok mutluyum

Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden Arda, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.

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"GOL ATMASI ARDA'YI BİRAZ RAHATLATTI"

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

Real Madrid'de bu sezon ilk golünü atan Arda, eflatun beyazlı formayla iki sezonda toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

AS gazetesi, "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi." diye yazdı.

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