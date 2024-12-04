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Haberler Real Madrid Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltma fırsatını kaçırdı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 01:07
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Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET (La Liga)

La Liga 19. hafta mücadelesinde Real Madrid, Estadio San Mamés'te konuğu olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

Bilbao'nun gollerini 53. dakikada Berengeuer ve 80. dakikada Guruzeta kaydederken, R. Madrid'in golü 78'de Bellingham'dan geldi.

Maçta Mbappe 68. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Milli futbolcu Arda Güler maçın 88. dakikasında Lucas'ın yerine oyuna dahil oldu.

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, 7 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te Girona deplasmanına çıkacak; Athletic Bilbao ise 8 Aralık Pazar günü saat 18.15'te sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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