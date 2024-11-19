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Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezon koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, öte yandan da transfer çalışmaları için kollarını sıvamıştı. Takımda yeteri kadar fırsat bulamadığını düşünen Victor Nelsson'a ayrılığı için yeşil ışık yapan sarı kırmızılılar, La Liga ekibinin oyuncuya talip olacağını öğrendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:09
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Son şampiyon Galatasaray'da Victor Nelsson, istenilen performansı sergileyememiş ve Sanchez ile Abdülkerim'in gölgesinde kalmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Kulübeye hapsolan Danimarkalı oyuncu, sarı kırmızılı yönetim ile görüşmüş ve transfer olmak istediğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Nelsson'a bu bağlamda yeşil ışık yakan Cimbom, devre arasında gelecek olan teklifleri değerlendireceğini duyurmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Yönetim tarafından verilen onayın ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Victor Nelsson'u gündemine aldığı açıklanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Betis, 26 yaşındaki stoper için sarı kırmızılılara teklif götürmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Dış basında West Ham ve Real Betis'in kesin olarak ilgi duyduğu açıklanan oyuncu için ilerleyen günlerde Fiorentina, Bologna ve Lille'nin de harekete geçebileceği iddialar arasında.

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