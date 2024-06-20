TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'nın son haftalarında gösterdiği performansla göz doldurmuştu. A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te boy gösteren ve Gürcistan maçında attığı jeneriklik golle dünya çapında gündem olan genç yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Arda Güler'in yeni sezonda tecrübesi kazanması için başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği iddia edilmişti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise transfer söylentilerini yalanlayarak 19 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını açıklamıştı.
İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
REAL SOCIEDAD İSTİYOR
Radyo Marca'dan Carlos Vicente'nin haberine göre; Real Sociedad, Arda Güler'e talip oldu.
Haberde Real Madrid'in Arda'yı satmayı düşünmediği ancak Kylian Mbappe ve Endrick transferleri sonrası genç futbolcuyu kiralamayı düşündüğü aktarıldı.
Öte yandan Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil'in Arda Güler'i yeni sezonda takımda görmekten memnuniyet duyacağı belirtildi.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.
Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta süre aldı.
Milli yıldız, 6 gollük bir performans sergiledi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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