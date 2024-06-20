Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'nın son haftalarında gösterdiği performansla göz doldurmuştu. A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te boy gösteren ve Gürcistan maçında attığı jeneriklik golle dünya çapında gündem olan genç yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:38
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler gündemden düşmüyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

La Liga ekibinde sezonun son haftaları attığı gollerle dikkat çeken yıldız futbolcu, EURO 2024'e de bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Arda, Milli Takımımızın mücadele ettiği B Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'a attığı muhteşem golle adından sıkça söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Arda Güler'in yeni sezonda tecrübesi kazanması için başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise transfer söylentilerini yalanlayarak 19 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

REAL SOCIEDAD İSTİYOR

Radyo Marca'dan Carlos Vicente'nin haberine göre; Real Sociedad, Arda Güler'e talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Real Madrid'in Arda'yı satmayı düşünmediği ancak Kylian Mbappe ve Endrick transferleri sonrası genç futbolcuyu kiralamayı düşündüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil'in Arda Güler'i yeni sezonda takımda görmekten memnuniyet duyacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

İki kulüp arasındaki görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Milli yıldız, 6 gollük bir performans sergiledi.

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