SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi! Arda Güler...

AS Gazetesi'nin haberine göre Greenwood ayrılığından sonra Getafe, Arda Güler'i kiralamak istiyor. Real Madrid ile iyi ilişkiler içinde olan Getafe, tüm imkanlarını bu transfer için seferber etmeyi düşünüyor.

Önümüzdeki dönem için Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Mallorca, Milan, Leipzig ve Fenerbahçe tarafından kiralık teklifler alan Arda Güler'in net kararı bilinmiyor.