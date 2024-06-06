SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi! Arda Güler...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Liglerin sona ermesiyle bütün futbol piyasasında gözler transferlere çevrildi. Birçok yıldız ismin takım değiştirmesinin öngörüldüğü bu dönemde İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İşte detaylar... (son dakika spor haberleri)
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:38
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AS Gazetesi'nin haberine göre Greenwood ayrılığından sonra Getafe, Arda Güler'i kiralamak istiyor. Real Madrid ile iyi ilişkiler içinde olan Getafe, tüm imkanlarını bu transfer için seferber etmeyi düşünüyor.
Önümüzdeki dönem için Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Mallorca, Milan, Leipzig ve Fenerbahçe tarafından kiralık teklifler alan Arda Güler'in net kararı bilinmiyor.
Ligin son haftalarında bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren milli yıldız, rotasyonda bulabileceği sürelerin artması durumudan takımında kalmak istiyor. Ancak önümüzdeki sezon kısıtlı süreler bulacağı bir senaryoda kiralık olarak ayrılması olası gözüküyor.
Carlo Ancelotti yakın dönemde Arda'yı çok beğendiği ve kalmasını istediği basına açıklamıştı.
Kylian Mbappe'nin gelişiyle eskiye nazaran daha kalabalık bir hücüm rotasyonuna sahip olan Real Madrid'in vereceği karar merak konusu.
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