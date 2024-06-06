Haberler Real Madrid SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi! Arda Güler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi! Arda Güler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Liglerin sona ermesiyle bütün futbol piyasasında gözler transferlere çevrildi. Birçok yıldız ismin takım değiştirmesinin öngörüldüğü bu dönemde İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İşte detaylar... (son dakika spor haberleri)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Milli yıldızımız Arda Güler hakkında İspanya basınında ortaya flaş bir iddia atıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Mason Greenwood'un sezonun noktalanmasıyla beraber Manchester United'a geri döndü. Eski kulübü ise yerini doldurmak için arayışlara başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Getafe'nin kadrosuna katmak istediği Greenwood için kırmızı şeytanların talebi 40-50 milyon Euro bandı arasında. Bütçeleri bu seviyelerde olmayan Getafe ise farklı bir formül üretmenin peşinde.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

AS Gazetesi'nin haberine göre Greenwood ayrılığından sonra Getafe, Arda Güler'i kiralamak istiyor. Real Madrid ile iyi ilişkiler içinde olan Getafe, tüm imkanlarını bu transfer için seferber etmeyi düşünüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Önümüzdeki dönem için Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Mallorca, Milan, Leipzig ve Fenerbahçe tarafından kiralık teklifler alan Arda Güler'in net kararı bilinmiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Ligin son haftalarında bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren milli yıldız, rotasyonda bulabileceği sürelerin artması durumudan takımında kalmak istiyor. Ancak önümüzdeki sezon kısıtlı süreler bulacağı bir senaryoda kiralık olarak ayrılması olası gözüküyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Carlo Ancelotti yakın dönemde Arda'yı çok beğendiği ve kalmasını istediği basına açıklamıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!

Kylian Mbappe'nin gelişiyle eskiye nazaran daha kalabalık bir hücüm rotasyonuna sahip olan Real Madrid'in vereceği karar merak konusu.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
G.Saray'dan Buruk kararı!
DİĞER
Annesi Aşkın Nur Yengi, babası Haluk Bilginer... Ünlü çiftin 17 yaşındaki kızları Nazlı hayran bıraktı! 'Güzelliğini annesinden almış'
İlk TAKVİM'den okudunuz! PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB'den açıklama
Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!
Buruk ayrılığı onaylayacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk incisini geçemedi
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Günün transfer sürprizi! Günün transfer sürprizi! 11:59
Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? 11:47
G.Saray'dan Buruk kararı! G.Saray'dan Buruk kararı! 11:45
Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? 11:45
İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? 11:42
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... 11:41
Daha Eski
Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! 11:16
Buruk ayrılığı onaylayacak mı? Buruk ayrılığı onaylayacak mı? 10:46
Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! 10:43
Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! 10:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI BARAJ DOLULUK ORANLARI 10:04
Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? 09:55