Türk incisini geçemedi

La Liga'da yaşadığı 36. şampiyonluğun ardından finalde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez mutlu sona ulaşan Real Madrid, yeni sezon öncesi yılın transferine de imza attı. İspanyol devi, uzun bir zamandır transferi için uğraş verdiği Fransa Milli Takımı ve PSG'nin 25 yaşındaki süper yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. Ancak Real Madrid'in gerçekleştirdiği yılın transfer duyurusu, milli futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol ekibine transferinde yapılan duyurunun gerisinde kaldı.