16. şampiyonluk

Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazandı. 19 yaşındaki genç maestro, Real Madrid ile LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Güler, İngiltere'de Wembley'de Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid'le ilk sezonunda efsane kadronun önemli bir parçası oldu.

KİLİT ROL ALACAK

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasında sosyal medya hesabından dev şampiyonluk için şu paylaşımda bulundu: İlk sezonum için böylesine güzel bir finalin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu muhteşem ekibin bir parçası olmak bana gurur ve mutluluk veriyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda önemli bir rol oynamak.