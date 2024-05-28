Arda Güler müjdesi

Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran'da Almanya'dan B.Dortmund'la karşılaşacak R.Madrid'de Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için müjde verdi. Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Finalde sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" dedi.

KUPAYI ALAN İLK TÜRK OLMAK İSTİYORUM

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali öncesinde basın gününde konuştu. Arda Güler, "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok. Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in kupayı almasını istiyorum" değerlendirmesini yaptı.