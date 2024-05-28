Haberler Real Madrid Arda Güler müjdesi

Arda Güler müjdesi

Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran'da Almanya'dan B.Dortmund'la karşılaşacak R.Madrid'de Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için müjde verdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler müjdesi

Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran'da Almanya'dan B.Dortmund'la karşılaşacak R.Madrid'de Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için müjde verdi. Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Finalde sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" dedi.

KUPAYI ALAN İLK TÜRK OLMAK İSTİYORUM

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali öncesinde basın gününde konuştu. Arda Güler, "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok. Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in kupayı almasını istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler
G.Saray Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Son dakika haberleri: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da 'seçim' oyunlu 'teröristan' planı karşı atılacak adımlar masada
F.Bahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu
G.Saray rekorları altüst etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ancelotti'den Arda müjdesi!
Ancelotti'den Arda müjdesi!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:26
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:25
Krallar Aslan'dan! Krallar Aslan'dan! 00:22
G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler 00:22
Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! 00:22
Daha Eski
G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! 00:22
F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti 00:22
Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! 00:22
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! 00:22
Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek 00:22
G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! 00:22