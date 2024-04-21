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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI (El Clasico)

İspanya La Liga'nın 32. haftası dev bir maça sahne oluyor. Dev müsabaka'da Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Real Madrid'in evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 00:00
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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI (El Clasico)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında dev maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Real Madrid'in evinde oynanan bu maç şampiyonluk adına iki takım için de büyük önem arz ediyor.

Bu anlamda iki dev takımın da tek amacı sahadan 3 puanla ayrılmak.

Real Madrid - Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Pau Cubarsi, Cancelo, Frankie de Jong, Christensen, İlkay Gündoğan, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı TSİ 22.00'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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