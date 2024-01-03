Arda Güler idmanda şov yaptı! Bellingham ile birlikte...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon başından beri yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalmıştı.

Sakatlık problemini atlatan ve bir süredir takımla birlikte herhangi bir sorun yaşamadan çalışan Güler, antrenmanda gösterdiği performansla da göz kamaştırdı.

BELLINGHAM İLE ŞOV YAPTILAR!

Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki futbolcu, müsabaka öncesi yapılan son antrenmanda takımın yıldızlarından biri olan Jude Bellingham ile adeta şov yaptı.

Taktik idmanında gerçekleştirilen çift kale maçta Bellingham ile aynı takımda olan Arda Güler, kurdukları mini üçgen sonrası meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Arda Güler ve Jude Bellingham'ın ortaklığı, Real Madrid taraftarları tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.