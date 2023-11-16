Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga Fransa Milli Takımında yaptıkları antrenman esnasında Ousmane Dembele ile çarpışarak sakatlık yaşadı. Çarpışmanın ardından antrenmana devam edemeyen Camavinga milli takım kadrosundan çıkartıldı.
Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Courtois, Bellingham, Militao, Tchouameni, Kepa, Ceballos ve Arda Güler'in ardından Camavinga'da Real Madrid'deki sakatlar kervanına katılan son oyuncu oldu.