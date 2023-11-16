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Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son iki maçında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 16:23
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Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga Fransa Milli Takımında yaptıkları antrenman esnasında Ousmane Dembele ile çarpışarak sakatlık yaşadı. Çarpışmanın ardından antrenmana devam edemeyen Camavinga milli takım kadrosundan çıkartıldı.

Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Courtois, Bellingham, Militao, Tchouameni, Kepa, Ceballos ve Arda Güler'in ardından Camavinga'da Real Madrid'deki sakatlar kervanına katılan son oyuncu oldu.

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