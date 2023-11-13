Haberler Real Madrid Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler sakatlıklarla boğuşuyor. Üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle İspanyol devinde resmi maçta süre alamayan 18 yaşındaki oyuncu, isyan etti. Gözyaşlarını tutamayan Arda Güler, çarpıcı ifadeler kullandı. Real Madrid kulüp doktorları da Arda Güler'in bu isyan eden sözlerini doğruladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:14
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Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Fenerbahçe'den 20 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonus maddesiyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden milli oyuncu, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Yaşadığı sakatlık problemelrini atlatan ve takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

ANCELOTTI DUYURDU
Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in Braga maçı öncesinde sakatlık yaşadığını ve bu yüzden forma giyemediğini duyurdu.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti, "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil...

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Açıkçası mutsuz çünkü oynamak istiyor. Bu bir geri adım ama nükseden bir şey değil. Onu olabildiğince iyi hale getirmek için önümüzde koca bir milli ara var.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

İlk sakatlığı geçen sefer geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve sık sık olduğu gibi diğer bacağınızın pozisyonu değişiyor ve iyileşme sürecinde kas problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ona olan da buydu.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Onun geleceği çok güzel, çok güzel. O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Benim de kişisel tecrübem var. 21 yaşındayken iki yıl ara verdim ve sonra geri döndüm. Güler'in geleceği şüpheli değil. Bu sadece bir an ve umarım aradan sonra iyileşebilir. Arda'nın sakin ve soğukkanlı olması lazım.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Sakatlanan bir oyuncu için şu anda tutunmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama siz oynamıyorsunuz. Üzgün ve kızgın olması anlaşılabilir bir durum. Ona bütün kalbimizle sevgi gösteriyoruz... ve acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

ARDA'NIN SAKATLIĞI SONRASI KULÜP DOKTORU KOVULDU
İspanyol basınından Marca'nın özel haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in tekrarlayan sakatlıkları sonrası baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in görevine son verdi.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

2017 yılında görevine başlayan Niko Mihic, Başkan Florentino Perez'e ve Hırvat futbolculara olan yakınlığıyla tanınıyordu.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Mihic'in görevden alınmasında Arda Güler'in sakatlığı başrol oynadı. Arda Güler, Real Madrid'e ilk transfer olduğunda menisküs sakatlığı bulunuyordu ve takımının ABD kampında genç futbolcunun sakatlığı resmen açıklandı. Ancak Arda Güler'in ameliyat edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar yaşandı.

Ameliyat etmemeyi tercih eden Mihic, sonunda oyuncuyu ameliyat eden Dr. Leyes ile karşı karşıya geldi. Ayrıca Arda'nın

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

menisküs sorununun çözülmesinin ardından tekrar eden kas sakatlıkları yaşaması da ayrılığın önünü açtı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

DİĞER SAKATLIKLAR DA SEBEBİYET VERDİ
Sadece Arda Güler'in durumu değil, aynı zamanda geçen yıldan bu yana yaşanan sakatlıklar (Benzema, Alaba ve Ceballos) sonucu tedavi süreçleri için kulüp içerisinde tartışmalar yaşandı ve bu olaylar kulüp yönetimine kadar uzandı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Sonucunda Real Madrid yönetimi, Mihic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

"ARDA GÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
İspanyol basını Arda Güler'in yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, "Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor." ifadelerini kullandı.

Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Real Madrid kulüp doktorlarının da Arda Güler'in bu sözlerini doğruladığı iddia edildi.

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