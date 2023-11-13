Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı

Sakatlanan bir oyuncu için şu anda tutunmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama siz oynamıyorsunuz. Üzgün ve kızgın olması anlaşılabilir bir durum. Ona bütün kalbimizle sevgi gösteriyoruz... ve acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullanmıştı.