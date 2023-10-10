Real Arda'ya güveniyor

Fenerbahahçe'den sezon başında Real Madrid'e 20 milyon euroya transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. Dün konuyla ilgili bir haber yayımlayan SKY İtalia; "Real Madrid, Arda Güler'e ve yeteneğine %100 güveniyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahahçe'den sezon başında Real Madrid'e 20 milyon euroya transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. Dün konuyla ilgili bir haber yayımlayan SKY İtalia; "Real Madrid, Arda Güler'e ve yeteneğine %100 güveniyor" ifadelerini kullandı.