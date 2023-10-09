Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Adı uzun süre Barcelona ile anılan genç yıldızın yeni durağı Real Madrid oldu.
Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Arda Güler ilk olarak takımının sezon öncesi ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlandı.
Real Madrid'den yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiği ve Arda'nın tedavi için Madrid'e döneceği açıklandı.
Tedavisi için Madrid'e dönen Arda Güler'in 14 Ağustos tarihinde artroskopik ameliyat olduğu açıklandı.
Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan genç yıldız, bir sakatlık daha geçirdi.
Real Madrid, Arda'nın bu kez sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.
La Liga devindeki kariyerinde üst üste ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNMESİ BEKLENİYOR"
Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi. Real, Arda için acele etmeyecek. Mlli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor."
SEVILLA MAÇINDA KADRODA OLACAK
Arda Güler'in milli takım arasının ardından 21 Ekim'de oynanacak olan Sevilla - Real Madrid maçında yedek kulübesinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.