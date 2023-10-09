Haberler Real Madrid Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Son dakika spor haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Tedavisi devam eden milli yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:11
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Arda Güler ilk olarak takımının sezon öncesi ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlandı.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Real Madrid'den yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiği ve Arda'nın tedavi için Madrid'e döneceği açıklandı.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Tedavisi için Madrid'e dönen Arda Güler'in 14 Ağustos tarihinde artroskopik ameliyat olduğu açıklandı.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan genç yıldız, bir sakatlık daha geçirdi.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Real Madrid, Arda'nın bu kez sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

La Liga devindeki kariyerinde üst üste ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNMESİ BEKLENİYOR"

Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi. Real, Arda için acele etmeyecek. Mlli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor."

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