Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih

"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNMESİ BEKLENİYOR"

Romano, "Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi. Real, Arda için acele etmeyecek. Mlli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor."