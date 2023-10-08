Haberler Real Madrid Sevilla maçı kadrosunda

Sevilla maçı kadrosunda

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler, 26 Eylül'deki idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. İspanyol basını; 18 yaşındaki oyuncunun milli arada takıma döneceğini duyurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 21 Ekim'deki Sevilla maçının kadrosuna genç oyuncuyu alacağı belirtildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Sevilla maçı kadrosunda
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler, 26 Eylül'deki idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. İspanyol basını; 18 yaşındaki oyuncunun milli arada takıma döneceğini duyurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 21 Ekim'deki Sevilla maçının kadrosuna genç oyuncuyu alacağı belirtildi.
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