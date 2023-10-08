Sevilla maçı kadrosunda

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler, 26 Eylül'deki idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. İspanyol basını; 18 yaşındaki oyuncunun milli arada takıma döneceğini duyurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 21 Ekim'deki Sevilla maçının kadrosuna genç oyuncuyu alacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler, 26 Eylül'deki idmanda ikinci kez sakatlanmıştı. İspanyol basını; 18 yaşındaki oyuncunun milli arada takıma döneceğini duyurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 21 Ekim'deki Sevilla maçının kadrosuna genç oyuncuyu alacağı belirtildi.