Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü forma şansı bulamadı. Son olarak sol arka adelesinden sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen eflatun-beyazlılarda genç yıldızla ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 15:31
TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Yaz transfer döneminde 20+10 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıklar sebebiyle İspanya kariyerine bir türlü başlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve dizinen ameliyat olan Arda Güler, yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Geçen hafta oynanan Las Palmas maçının kadrosunda olması beklenen milli yıldız, maçtan 1 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Geçen hafta sakatlanan Arda Güler'in sahalara dönüşünün 3 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

İspanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş aldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

"İKİNCİ ANSU FATI OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yaptı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

"MAKSİMUM DİKKATLE ELE ALINMALI"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ripoll: Diz ameliyatlarının ardından kas sakatlıkları sık görülür. Her kasın kendine has özellikleri vardır. İyileşmenin sağlıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Arda'nın yaşındaki bir çocuğun diz ameliyatı maksimum dikkatle ele alınmalı. Futbolcunun geleceğini riske atıyoruz. Futbolcular, bir ay erken dönmek için kariyerinin 15 yılını tehlikeye atıyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Doktor Mediavilla: Sakatlık süresini kasların üzerine binen yük ve maç oynama baskısı da etkiliyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

İkinci sakatlığının rehabilitasyon sürecine devam eden Arda Güler için İspanya basınından şoke eden bir transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

DEVRE ARASINDA KİRALANABİLİR

Todo Fichajes'te yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

Haberde Arda Güler'in tam performansla takıma dönüşünün Kasım ayını bulabileceği, Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının düşünüldüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

İkinci yarı için kiralık gitmeye Arda Güler'in sıcak bakmaması halinde Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans, sonraki sezon kiralık gidip gitmemesi konusunda karar verilmesine yardımcı olacak.

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