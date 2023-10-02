TRANSFER HABERİ - Arda Güler için şok iddia! Ocak ayında...

"İKİNCİ ANSU FATI OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yaptı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.