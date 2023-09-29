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Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan, tam iyileşmişken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'in durumu merak konusu. Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 16:31
Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Real Madrid'de Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu!

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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