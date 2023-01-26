Real çıldırdı

Sezon sonunda Avrupa'nın devleri Jude Bellingham için büyük bir yarış içine girecek. Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki genç orta sahası için Real Madrid şu anda pole pozisyonda bulunuyor. İngiliz yıldızı ülkesinden Manchester City, Liverpool, Manchester United gibi devlerin dışında Atletico Madrid, Milan da istiyor. Ancak favori olarak Real Madrid ve İngiliz kulüpleri gösteriliyor. Son dönemde genç yıldızlara yönelen İspanyol temsilcisi güçlü bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.



TOPLAM TEKLİF 160 MİLYON EURO

Real Madrid, Jude Bellingham için Borussia Dortmund'a 100 milyon euro önerdi. Ayrıca Eduardo Camavinga'nın bonservisini de teklif etti. 20 yaşındaki Camavinga'nın bonservis bedeli 60 milyon euro. Böylece İspanyol ekibi 160 milyon euro'yu bulan bir öneriyi Borussia Dortmund'un önüne koydu. Alman temsilcisinin kararı bekleniyor. Ancak İngiliz kulüplerinin bu işi kolay bırakması beklenmiyor. Özellikle Manchester'ın mavi yakası City ile kırmızı tarafı United oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.