Haberler Real Madrid Modric ile 1 yıl daha

Modric ile 1 yıl daha

Real Madrid, yıldızı Luka Modric'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. İspanyol kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Hırvat yıldızla 2023 sezonu sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Modric ile 1 yıl daha
Real Madrid, yıldızı Luka Modric'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. İspanyol kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Hırvat yıldızla 2023 sezonu sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Beyaz Şimşeklerin taraftarları da haberi sevinçle karşıladı.
DİĞER
Son Dakika | Akciğer kanseriyle savaşan Billur Kalkavan’dan yeni haber! İşte Billur Kalkavan’ın sağlık durumu!
Sosyal medyada korkunç tuzak! Randevu verip kafeye çağırdığı adamı öldürdü
F.Bahçe'ye dev piyango!
Fırtına'dan Uğurcan ve Abdülkadir kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid'den 100 milyonluk transfer!
Modric imzayı attı! İşte sözleşme süresi
CANLI altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler gönlümüzü fethetti Milliler gönlümüzü fethetti 06:18
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:55
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:54
A Milli Takım salonda çalıştı A Milli Takım salonda çalıştı 00:47
7 gollü maçta kazanan Belçika! 7 gollü maçta kazanan Belçika! 00:44
7 gollü maçta kazanan Belçika! 7 gollü maçta kazanan Belçika! 00:44
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Flamengo başkanı konuştu F.Bahçe istiyordu! Flamengo başkanı konuştu 00:33
U17'de şampiyon Beşiktaş! U17'de şampiyon Beşiktaş! 00:33
F.Bahçe'ye dev piyango! F.Bahçe'ye dev piyango! 00:33
Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz" Hamamcıoğlu projelerini açıkladı! "Biz hayal satmıyoruz" 00:32
G.Saray U17 Gelişim Ligi'nde 3. oldu! G.Saray U17 Gelişim Ligi'nde 3. oldu! 00:32
Fenerbahçe’ye dev piyango! Kasaya 137 milyon girecek Fenerbahçe’ye dev piyango! Kasaya 137 milyon girecek 00:32