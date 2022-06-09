Modric ile 1 yıl daha

Real Madrid, yıldızı Luka Modric'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. İspanyol kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Hırvat yıldızla 2023 sezonu sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu.
Real Madrid, yıldızı Luka Modric'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. İspanyol kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Hırvat yıldızla 2023 sezonu sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Beyaz Şimşeklerin taraftarları da haberi sevinçle karşıladı.