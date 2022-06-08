Real Madrid Aurelien Tchouameni 100 milyon Euro'ya transfer etti

Geride kalan sezonun başında Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi birlikte kadrosuna katacağı konuşulan, daha sonra Haaland'dan vazgeçip odağını yalnızca Mbappe'ye veren Real Madrid, Fransız yıldızın Paris Saint-Germain'de kalmayı tercih etmesinin üzerine büyük bir şok yaşamıştı.

İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir şampiyonluk yaşayan Real Madrid, Haaland ve Mbappe transferlerinin gerçekleşmemesiyle üzülen taraftarlarını mutlu etti.

Real Madrid, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile Aurelien Tchouameni transferi için 100 milyon eurodan daha fazla bir bedele anlaşmaya vardı.

100 milyon euroyu aşan bedel içerisinde çeşitli bonus maddeleri de bulunuyor.

PSG, Liverpool ve Manchester United istiyordu.

Mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusu olacağı iddia edilen Aurelien Tchouameni ile PSG, Liverpool ve Manchester United da ilgileniyordu. Real Madrid, Mbappe savaşını kaybettiği PSG'ye Tchouameni transferiyle gol atmış oldu.