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Altın adam

Real ile Şampiyonlar Ligi ‘ni kazanan Benzema, 12 maçta 15 gol atıp sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Ayrıca Chelsea’ye attığı gol de yılın golü seçildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Altın adam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021- 2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Karim Benzema seçildi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi. İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Çeyrek final maçında Chelsea karşısında "hat-trick" yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.

EN İYİ GENÇ VİNİCİUS

34 yaşındaki skorer futbolcu ayrıca bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 46 karşılaşmada 44 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakaladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander- Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı. En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.

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