Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu doya doya kutladı

Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi'ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.

İspanya'nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı.

Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda "Tebrikler şampiyon" yazısının asılı olduğu Sol Meydanı'ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi'ne gitti.

Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu.

200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı.

Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı.

Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi.

Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı'na gitti.

Kupa kutlamaları için kişi başına 5 avroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.

Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti.

BAŞKAN PEREZ, 15. KUPAYI HEDEF KOYDU

Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool'a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa'nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık." dedi.

"Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var." diyen Perez, "Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo'ya sunmak istiyorum. Real Madrid'i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör." şeklinde konuştu.

Futbolculardan Marcelo, "İnanılmaz bir an yaşıyoruz ve çok heyecanlı. Bunu yaşamaktan çok memnunum." derken, Eder Militao, "Bu mutluluğun bedeli yok."ifadelerini kullandı.

Eden Hazard ise, "3 yıldır buradayım ve gelecek sezon sizin için her şeyimi vereceğim." açıklamasını yaptı.