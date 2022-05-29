Haberler Real Madrid Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu doya doya kutladı

Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu doya doya kutladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool takımını 1-0 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, şampiyonluğu hem taraftarlarıyla hem de dini ve siyasi liderlerle birlikte kutladı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 01:11
Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu doya doya kutladı

Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi'ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.

İspanya'nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı.

Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda "Tebrikler şampiyon" yazısının asılı olduğu Sol Meydanı'ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi'ne gitti.

Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu.

200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı.

Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı.

Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi.

Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı'na gitti.

Kupa kutlamaları için kişi başına 5 avroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.

Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti.

BAŞKAN PEREZ, 15. KUPAYI HEDEF KOYDU

Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool'a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa'nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık." dedi.

"Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var." diyen Perez, "Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo'ya sunmak istiyorum. Real Madrid'i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör." şeklinde konuştu.

Futbolculardan Marcelo, "İnanılmaz bir an yaşıyoruz ve çok heyecanlı. Bunu yaşamaktan çok memnunum." derken, Eder Militao, "Bu mutluluğun bedeli yok."ifadelerini kullandı.

Eden Hazard ise, "3 yıldır buradayım ve gelecek sezon sizin için her şeyimi vereceğim." açıklamasını yaptı.

DİĞER
Son dakika: Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye Portekiz Milli Takımı'nın yıldızını getiriyor...
Son dakika: Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Bodrumspor 1. Lig'e yükseldi!
Meksika'dan flaş iddia! Alexis Sanchez ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı
Madrid’den çifte bomba
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
İstanbul'un Fethi'nde metro ve otobüsler ücretsiz mi? | Toplu taşıma İstanbul'da bedava mı?
29 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı 01:30
Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi 01:28
Real Madrid'den şampiyonluğa yakışır kutlama! Real Madrid'den şampiyonluğa yakışır kutlama! 01:11
St. Etienne Fransa'da küme düştü! St. Etienne Fransa'da küme düştü! 23:29
Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik 23:25
Bodrumspor 1. Lig'e yükseldi! Bodrumspor 1. Lig'e yükseldi! 22:56
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu Çebi'yi tebrik etti Bakan Kasapoğlu Çebi'yi tebrik etti 22:49
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik 22:35
Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu! Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu! 22:30
Fransa Açık'ta dev eşleşme: Nadal-Djokovic! Fransa Açık'ta dev eşleşme: Nadal-Djokovic! 22:27
Rusya Kupası Spartak Moskova'nın Rusya Kupası Spartak Moskova'nın 22:26
Milliler çift mesai yaptı! Milliler çift mesai yaptı! 22:23