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Real Madrid'e rekor prim!

Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüşlere imza atarak finale adını yazdıran Real Madrid, dev final için de kesenin ağzını açtı. İspanyol devinde başkan Florentino Perez'den Şampiyonlar Ligi finali öncesinde takıma büyük bir jest geldi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Real Madrid'e rekor prim!

Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüşlere imza atarak finale adını yazdıran Real Madrid, dev final için de kesenin ağzını açtı. İspanyol devinde başkan Florentino Perez'den Şampiyonlar Ligi finali öncesinde takıma büyük bir jest geldi. İspanya'nın en prestijli gazetesi Marca'nın haberine göre; 28 Mayıs'ta İngiliz devi Liverpool'la Paris'te Stade de France'ta kozlarını paylaşacak Madrid temsilcisinin, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi.

REAL MADRİD 14. KUPANIN PEŞİNDE
Marca, daha önce İspanya La Liga şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceğini öne sürdü. Perez'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için hiçbir masraftan kaçınmadığı belirtildi. Real Madrid ile Liverpool 2017- 2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu. İspanyol devi aynı zamanda toplam 13 kez ile bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

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