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'Benzema'z kimse sana

Chelsea karşısında da hat-trick yapan 34 yaşındaki yıldız, yeni rekorların sahibi oldu. 36 maçta 37 gole ulaşarak Ballon d’Or’a da göz kırptı

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50
'Benzema'z kimse sana

Futbol dünyası Karim Benzema'nın tarihe geçen performansını konuşuyor. Real Madrid forması giyen Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanan çeyrek final mücadelesine de damga vurdu. Son 16'da attığı 3 golle PSG'yi saf dışı bırakan 34 yaşındaki forvet, Chelsea'ye de ayrı tarifeyi uyguladı. 21'de harika bir kafa golü kaydeden Benzema, 3 dakika sonra yine kafasıyla Courtouis'i çaresiz bıraktı. 46'da ise hatayı değerlendirerek 3-1'lik zaferi takımına kazandırdı.

KULÜP TARİHİNDE DAHA İYİSİ YOK

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in üst üste 6 golünü atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk isim oldu. Yıldız isim, bu organizasyonda 11 gol atan ilk Fransız oyuncu olarak da adını tarihe yazdırdı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkaran Benzema, Ronaldo, Messi ve Lewandowski'den sonra Devler Ligi'nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu. 34 yaşındaki yıldız, Real Madrid'in ligde ve Avrupa'da attığı son 11 golde 10 gol ve 1 asistle de dikkat çekiyor.

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