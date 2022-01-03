Pogba hayali

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Real Madrid, hedeflerini büyük tutuyor. Kylian Mbappe ve Erling Haaland'a imza attırmak için nabız yoklayan eflatun-beyazlılar, orta sahaya da flaş bir transfer yapmayı planlıyor. Real Madrid'in, Manchester United forması giyen Paul Pogba'yı gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, daha önce de gündeme gelen Fransız orta saha için bu kez ciddi girişimler olacak. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Madrid'in iştahını da kabartıyor.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Manchester United'da mutsuz olan Paul Pogba'nın da Real Madrid'e sıcak baktığı biliniyor. Mbappe'yi de bonservis ödemeden transfer etmeyi planlayan Madrid ekibinin, Pogba için de aynı yolu izleyerek rakiplerine gözdağı vereceği bildirildi. 2016 yılında 100 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da 219 maça çıktı. 38 kez fileleri sarsan Fransız orta saha, 49 da asist yaptı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 13 maça çıkabilen tecrübeli oyuncu, 7 asist yaptı. Fransız Milli Takımı'nda 89 maçta 11 kez ağları sarstı.