Real Madrid'in rüyası!

Gelecek sezon adından söz ettirecek bir takım için kolları sıvayan Real Madrid, gözünü piyasanın iki yıldızına dikti. Eflatun-beyazlılar, futbol dünyasının gözünü onlardan ayırmadığı Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi aynı takımda buluşturmayı planlıyor. Başkan Florentino Perez'in en büyük hayalinin bu olduğu iddia edilirken; planın gerçekleşmesinin önünde maddi engel bulunmadığı bildirildi.

HAALAND AÇIKLADI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'yle uzun süredir ilgilenen Real Madrid, artık bosman kuralı gereği bonservis bedeli ödemeden transfer etme hakkına sahip oldu. Geçen yıl da PSG'nin kapısını çalan eflatun-beyazlıların teklifi geri çevrilmişti. Haaland için birçok kulüple yarışa girecek Real Madrid, 150 milyon euro bütçe ayırdı. Norveçli'nin yakın çevresine 'İspanya'da oynayacağım' dediği ileri sürüldü.

BÜTÇE AÇILIYOR

Bale, Isco, Modric ve Marcelo'yla yolları ayırmaya hazırlanan Real Madrid, maaş bütçesinde rahatlama yaşayacak. Böylece transferler kolaylaşacak.

DEMBELE GELİYOR

Mbappe'yi Madrid'e kaptırmak üzere olan PSG, Barcelona'dan Dembele'yi (24) istiyor. Sözleşmesi bitecek kanat, Fransa'nın yolunu tutabilir.