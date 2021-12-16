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Real Madrid'de corona virüsü depremi! Vaka sayısı 9'a çıktı

İspanyol devi Real Madrid'de corona virüsü depremi yaşanıyor. Eflatun-beyazlılarda (Covid-19) vakaları 9'a çıkarken, kontroller artırıldı. Hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modriç ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından bugün de Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Covid-19 tespit edildiği bildirildi. Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Covid-19 çıkmıştı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:58
Real Madrid'de corona virüsü depremi! Vaka sayısı 9'a çıktı

Real Madrid'de hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modric ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Covid-19 çıkmıştı.

Basketbol ve futbol takımının antrenman alanları aynı spor kompleksinde bulunduğundan "Real Madrid Spor Şehri" olarak adlandırılan yerde kontrollerin artırıldığı duyuruldu.

La Liga'daki koronavirüs protokolüne göre bir maçın ertelenmesi için bir takımda, altyapıdaki kadrosu dahil olmak üzere en az 13 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması gerekiyor.


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