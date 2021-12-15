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SPOR HABERİ - Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo corona virüsüne yakalandı

Spor haberi... İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncular Luka Modric ile Marcelo'nun, yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:51
SPOR HABERİ - Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo corona virüsüne yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncunun karantinaya alındığı belirtilirken, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Hırvat Modric ile Brezilyalı Marcelo'nun, devre arasından önce takımlarının Cadiz ve Athletic Bilbao ile yapacakları lig maçında forma giymesi beklenmiyor.

36 yaşındaki Modric, Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alırken, yaşadığı sakatlıklar ve form grafiğindeki düşüş nedeniyle 33 yaşındaki Marcelo, 5 maçta sadece 140 dakika sahada kalabildi.

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