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Real Madrid çıldırdı!

Mbappe ve Pogba’yı sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlayan İspanyol devi; Haaland ve Çağlar için de kesenin ağzını açtı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Real Madrid çıldırdı!

Son 3 sezondur özellikle Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'in 2022 planı ortaya çıktı. İspanyol medyasında yer alan haberlerde Madrid'in 4 yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. İspanyol devi, uzun süredir listesinde yer alan Kylian Mbappe ve Paul Pogba transferinde sezon sonunu bekleyecek. Mbappe'nin PSG; Pogba'nın da M.United ile bitecek sözleşmelerini dört gözle bekleyen Madrid, iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. İspanyol ekibi, bu oyunculara yüksek imza paraları vermeyi de planlıyor.

Madrid'in hedefindeki diğer iki isim ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile milli oyuncumuz Çağlar SöyüncüAlman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcünün transferinde 200 milyon euro'yu gözden çıkaran İspanyollar'ın ocak ayında görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Madrid'li yöneticilerin, 4. sezonuna girdiği Leicester City'den ayrılması beklenen Çağlar için de 60 milyon euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi. Madrid'in listesindeki 4 oyuncu için de tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

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