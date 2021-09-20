Real Madrid'den deplasman rekoru! 18 maçtır yenilmiyor

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-1'lik skoral galip tamamladı.66'da Hugo Duro'nun golüyle yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, 86'da Vinicius Junior ve 88'de Karim Benzema'nın golleriyle zafere uzandı.

DEPLASMAN REKORU

Valencia'yı deplasmanda mağlup eden Real Madrid, bir rekora daha imza attı. Konuk olduğu Valencia'yı 2-1 yenen Eflatun beyazlılar, deplasmanda 18 maçtır yenilmiyor.