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Real Madrid'den deplasman rekoru! 18 maçtır yenilmiyor

İspanya La Liga 5. haftasında konuk olduğu Valencia'yı nefes kesen 90 dakikanın ardından 2-1 mağlup eden Real Madrid, bir rekora daha imza attı. Konuk olduğu Valencia'yı 2-1 yenen Eflatun beyazlılar, deplasmanda 18 maçtır yenilmiyor.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:20
Real Madrid'den deplasman rekoru! 18 maçtır yenilmiyor

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-1'lik skoral galip tamamladı.66'da Hugo Duro'nun golüyle yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, 86'da Vinicius Junior ve 88'de Karim Benzema'nın golleriyle zafere uzandı.

DEPLASMAN REKORU

Valencia'yı deplasmanda mağlup eden Real Madrid, bir rekora daha imza attı. Konuk olduğu Valencia'yı 2-1 yenen Eflatun beyazlılar, deplasmanda 18 maçtır yenilmiyor.

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