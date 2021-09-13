Son dakika spor haberi: La Liga Başkanı Tebas: Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi transfer edebilir

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in gelecek yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer edebilecek parası ve limitinin olduğunu açıkladı.

Tebas, "Real Madrid, 200 milyon euroluk oyuncu sattı. Mbappe ve Haaland'ı bir arada transfer edebilecek para ve limitleri var. Zarar etmiyorlar ve sürekli oyuncu satıyorlar. PSG'nin 400-500 milyon euro oyuncu bütçesi olup sürekli zarar etmesine rağmen Mbappe teklifini geri çevirmesini anlayamadım." dedi.

"FFP kuralları Fransa'da başarısız oldu." diyerek sözlerini sürdüren Tebas, "PSG, Avrupa transfer pazarına zarar veriyor. UEFA sistemi çok yanlış. Biz yatırımları artırmak istiyoruz ama onlar karşılığı olmayan paralarla sürekli zarar ediyorlar. Diğer sektörlerde buna izin vermezler." ifadelerini kullandı.