Alaba Real Madrid'de

EURO 2020 sonrası Avrupa'da transfer piyasası hareketlendi. Real Madrid, 2011 yılından bu yana kesintisiz olarak Bayern Münih forması giyen David Alaba'yı resmen renklerine bağladı. 5 yıllık sözleşmenin altına imza atan Avusturyalı futbolcu, kariyerinde birçok kupa bulunmasına rağmen Real Madrid'te oynayacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Alaba yaşadığı 10 güzel sene için Bayern'e teşekkür ederken, kalbinin artık Real Madrid için çarptınığı söyledi.

David Alaba, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeyi imzaldıktan sonra bir hayli mutluydu. 29 yaşındaki oyuncu "Şu anda gurur doluyum. Real Madrid forması giymek her zaman bir onurdur. Bayern'de birçok önemli kupa kaldırdım. Şimdi benzer başarıları Real Madrid forması altında yakalamak istiyorum" ifadelerini kullandı. İspanyol devinin başkanı Florentino Peres ise "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ve bu kulübün başarıya olan tutkusu hiçbir zaman sona ermeyecek" dedi.