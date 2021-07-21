Son dakika transfer haberi: David Alaba resmen Real Madrid'de!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba'nın yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, Real Madrid'le 5 yıllık mukavele imzaladı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Alaba, EURO 2020'de Avusturya Milli Takımı ile başarılı bir performansa imza atmıştı. Yıldız futbolcu, 2011 yılından bu yana Bavyera devinde forma giyiyordu. Alaba, takımdan ayrılan Sergio Ramos'un yerine transfer edildiği yorumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Paris Saint-Germain'e imza atan deneyimli stoper Ramos'un 4 numaralı formasını devralan Alaba, "Biliyoruz ki Ramos burada 4 numaralı formayla uzun yıllar oynadı ve takımın lideri oldu. Ben de bu numarayı aldığım için onur duydum. Benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Umarım onu grurlandırabilirim. Ancak ben buraya kendimi başka oyuncularla kıyaslamak için ya da başka birinin yerine gelmedim. Ben buraya David Alaba olmak için geldim" ifadelerini kullandı.