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'in yeni sportif direktörü !

İspanya LaLiga devi , teknik direktörlük görevine 'yi getirirken sportif direktörlük için ise ile el sıkıştı. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör döneminde şef scout olarak görev yapan 56 yaşındaki futbol adamı, başkan 'in danışmanlığını da yürütecek.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 13:32
Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos!

, başkan ile anlaşma sağladı ve 'de hem sportif direktörlük hem de başkan danışmanlığı yapmak için kolları sıvadı. Portekizli futbol adamı bu sezon İspanyol kulübün yapılanmasında önemli bir rol oynayacak.

FUTBOLUN USTA GÖZÜ CAMPOS
'da göreve başladığı dönemde 'yı 15.7 milyon Euro, Bakayoko'yu da 8 milyon Euro'ya kadroya katan Campos, bu iki oyuncunun satışından Fransa kulübüne 90 milyon Euro kazandırdı.

Monaco'dan ayrıldıktan sonra 'de sportif direktör olarak görev alan Luis Campos; , ve 'i toplam 28 milyon Euro karşılığında transfer etti. Lille bu 3 oyuncudan 2 sezon sonra 114 milyon Euro gelir elde etti. , , ve 'ı Lille'in kadrosuna katarak şampiyonlukta kritik rol alan Campos takımdan sezon ortasında ayrılmış olsa da oluşturduğu yapı, tarihi başarıya imza attı.

MBAPPE'Yİ DÜNYA YILDIZI YAPTI
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi profesyonel yapan ve genç oyuncunun Monaco'dan 145 milyon Euro bedelle PSG'ye transferiyle büyük ün kazanan Luis Campos, 2018 yılında Mbappe'nin Real Madrid forması giyebileceğini söylemişti. Campos'un 22 yaşındaki forveti sportif direktörü olduğu kulübe kazandırmak için girişimde bulunması bekleniyor.

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