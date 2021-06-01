Haberler Real Madrid Son dakika transfer haberleri: Real Madrid teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti ile anlaşmaya vardı!

Son dakika transfer haberleri: teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı!

devi , 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için eski hocası ile anlaştı. İspanyol basınında çıkan habere göre; İtalyan teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 14:44
Son dakika transfer haberleri: Real Madrid teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti ile anlaşmaya vardı!

'da sezonu 2. sırada tamamlayan 'de teknik direktör , görevinden ayrılmıştı. Fransız teknik adamın yerine hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, yeni teknik direktörünü çabuk buldu.

'da yer alan habere göre; Real Madrid, eski hocası ile anlaşmaya vardı. Son olarak ekibi 'da görev yapan İtalyan teknik adamla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'de görev yaptığı iki senede , , şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig'i 10. sırada bitirdi.

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid'de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında 'yi çalıştırırken 'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazanmıştı.

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