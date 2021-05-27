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Son dakika spor haberleri: 'de Zinedine dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'de teknik direktör Zinedine dönemi sona erdi. Eflatun-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fransız çalıştırıcının görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:27
Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi!

devi 'de Zinedine dönemi sona erdi. Eflatun-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Zidane'nın istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama:
Zidane'nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid'e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane'nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak.

Real Madrid'de Zidane'nın ayrılığının ardından takımın başına Inter'den ayrılan 'nin geçmesi bekleniyor. İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 , 2 , 2 , 2 ve 2 de şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.

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