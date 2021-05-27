Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi!

İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi. Eflatun-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Zidane'nın istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Zidane'nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid'e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane'nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak.

Real Madrid'de Zidane'nın ayrılığının ardından takımın başına Inter'den ayrılan Conte'nin geçmesi bekleniyor. İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.