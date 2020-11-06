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Haaland transferi için söz kesti! İşte imza tarihi

'un golcü futbolcusu Haaland, yolunda. İspanyol basınından haberlere göre, Real Madrid, Norveçli yıldızın transferi için Alman kulübüyle söz kesti. İşte imza tarihi... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:49
Real Madrid Haaland transferi için söz kesti! İşte imza tarihi

İspanyol devi , formasıyla harikalar yaratan Norveçli golcü Haaland için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yaptığı görüşmelerde için söz kesti.

2022 YILINDA İMZA!
Ünlü İspanyol sitesi AS'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre, Real Madrid ve Borussia Dortmund yetkilileri, 2022 yılı için söz kesti ve İspanyollar, Haaland'ın transferi için en ciddi adımı atmış oldu.

Haberde, Haaland ve Real Madrid buluşmasında son 18 aya girildiği ifade edilirken, Norveçli yıldızın Benzema'dan boşalması beklenen 9 numaralı forma konusunda istekliği olduğu detayı da verildi.

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Haaland'ın arkadaşı 'ın, bu transferi bitirmek ve Dortmund yıldızını geleceğinin İspanyol başkentinde olduğuna ikna etmek için ise çalışacağı dile getirildi.

Real Madrid'in Haaland dışında 'nin yıldıız Kylian Mbappe ve Rennes forması giyen Eduardo Camavinga transferlerinde de sona yaklaştığı yazılmıştı.

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