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03 Mayıs 2020, Pazar
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Bale ’yi istiyor

Bale ABD’yi istiyor

ekibi 'in Galli oyuncusu , Amerikan Birinci Ligi'nde () oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

"The Hat-Trick" isimli podcast yayını na konuk olan Bale, ", son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun 'de oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde 'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı. ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 'deki performansı tartışma konusu olan Bale, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

  1. 3.5.2020
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