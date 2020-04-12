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12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Real Madrid Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...

'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...

Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...

Büyük başarılara imza attığı 'den 2018 yazında ayrılarak 'a olan 'nun ismi son dönemde yeniden İspanyol deviyle anılmaya başlamıştı. Portekizli yıldızın Real Madrid'e döneceği şeklindeki haberler eflatun-beyazlı taraftarları  heyecanlandırdı. İspanyol basınında yapılan ve "Ronaldo, Real Madrid'e geri dönsün mü?" sorusunun yer aldığı ankete yüzde 93 oranında 'evet' cevabı verildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'le birçok şampiyonluk yaşadıktan sonra 2018-19 sezonunda İtalya Serie A devi 'un yolunu tutan 'nun yeniden İspanyol ekibine döneceği konuşuluyor... basınında son dönemde çıkan birçok habere göre, Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra özellikle Avrupa'da gelen başarısız sonuçlar başkan 'i kara kara düşündürüyor.

Başkan Perez'in, CR7'yi tekrar ederek hem kulübü yeniden ayağa kaldırmayı hem de taraftarların güvenini kazanmayı planladığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan bu haberler Real Madrid taraftarlarında da büyük heyecan yarattı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, "Ronaldo Real Madrid'e geri dönsün mü?" şeklinde bir anket başlatırken, eflatun-beyazlı taraftarların yüzde 93'ü 'evet' yanıtını vererek Ronaldo'yu yeniden takımda görmek istediklerini belirttiler.

  1. 12.04.2020
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