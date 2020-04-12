Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...

Real Madrid'le birçok şampiyonluk yaşadıktan sonra 2018-19 sezonunda İtalya Serie A devi Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun yeniden İspanyol ekibine döneceği konuşuluyor... İspanya basınında son dönemde çıkan birçok habere göre, Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra özellikle Avrupa'da gelen başarısız sonuçlar başkan Florentino Perez'i kara kara düşündürüyor.

Başkan Perez'in, CR7'yi tekrar transfer ederek hem kulübü yeniden ayağa kaldırmayı hem de taraftarların güvenini kazanmayı planladığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan bu haberler Real Madrid taraftarlarında da büyük heyecan yarattı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, "Ronaldo Real Madrid'e geri dönsün mü?" şeklinde bir anket başlatırken, eflatun-beyazlı taraftarların yüzde 93'ü 'evet' yanıtını vererek Ronaldo'yu yeniden takımda görmek istediklerini belirttiler.