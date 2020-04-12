Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...
Büyük başarılara imza attığı Real Madrid'den 2018 yazında ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun ismi son dönemde yeniden İspanyol deviyle anılmaya başlamıştı. Portekizli yıldızın Real Madrid'e döneceği şeklindeki haberler eflatun-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İspanyol basınında yapılan ve "Ronaldo, Real Madrid'e geri dönsün mü?" sorusunun yer aldığı ankete yüzde 93 oranında 'evet' cevabı verildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Real Madrid'le birçok şampiyonluk yaşadıktan sonra 2018-19 sezonunda İtalya Serie A devi Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun yeniden İspanyol ekibine döneceği konuşuluyor... İspanya basınında son dönemde çıkan birçok habere göre, Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra özellikle Avrupa'da gelen başarısız sonuçlar başkan Florentino Perez'i kara kara düşündürüyor.
Başkan Perez'in, CR7'yi tekrar transfer ederek hem kulübü yeniden ayağa kaldırmayı hem de taraftarların güvenini kazanmayı planladığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan bu haberler Real Madrid taraftarlarında da büyük heyecan yarattı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, "Ronaldo Real Madrid'e geri dönsün mü?" şeklinde bir anket başlatırken, eflatun-beyazlı taraftarların yüzde 93'ü 'evet' yanıtını vererek Ronaldo'yu yeniden takımda görmek istediklerini belirttiler.
- 12.04.2020
- Resmi açıklama! Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Callejon için...
- Eski Ankaragücü futbolcusu Rothen'den dev transfer açıklaması! "Mbappe Real Madrid'e gidecekti"
- Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye teknik direktör mesajı!
- Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer Milan'da kalmak istiyor
- Son dakika: Futbolda yeni transfer dönemi! Resmi açıklama geldi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.