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09 Nisan 2020, Perşembe
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’de indirim zamanı!

Real Madrid’de indirim zamanı!

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada birçok kulübün gelirleri düşerken, futbolcuların maaşlarında da indirime gidiliyor.

Bu uygulamayı gerçekleştiren son kulüp ise İspanyol devi oldu. Real Madrid, futbol ve basketbol A takımları ile teknik heyetlerin maaşlarının yüzde 10 ile 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Real Madrid, salgın nedeniyle kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurulduğunu açıkladı.

  1. 9.4.2020
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