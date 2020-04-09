Real Madrid’de indirim zamanı!

Bu uygulamayı gerçekleştiren son kulüp ise İspanyol devi Real Madrid oldu. Real Madrid, futbol ve basketbol A takımları ile teknik heyetlerin maaşlarının yüzde 10 ile 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Real Madrid, salgın nedeniyle kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurulduğunu açıkladı.