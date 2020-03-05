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05 Mart 2020, Perşembe
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R. Madrid'li Eden ameliyat oldu

R. Madrid'li Eden Hazard ameliyat oldu

, sağ bacak kaval kemiğinde çatlak meydana gelen Eden 'ın Dallas'ta başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Belçikalı yıldız, 'nın 25. haftasında oynanan Levante maçında sakatlanmış, 82 gün sonra sahalara dönüş yaptığı karşılaşmasında ise sakatlığı nüksetmişti.

İspanyol devi 'in Belçikalı yıldızı Eden , sağ bacak kaval kemiğinden ameliyat oldu.

Real Madrid, ABD'nin Dallas kentinde ameliyat masasına yatan Hazard'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Oyuncunun rehabilitasyon sürecini atlatana kadar gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu 'nın 25. haftasında oynadıkları Levante maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İspanyol ekibi, Hazard'ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğini açıklamış, Belçikalı yıldız ise bu sakatlıktan 82 gün sonra sahalara dönebilmişti.

maçında sakatlığı nüks eden Hazard, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

  1. 05.03.2020
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