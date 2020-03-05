R. Madrid'li Eden Hazard ameliyat oldu
Real Madrid, sağ bacak kaval kemiğinde çatlak meydana gelen Eden Hazard'ın Dallas'ta başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Belçikalı yıldız, La Liga'nın 25. haftasında oynanan Levante maçında sakatlanmış, 82 gün sonra sahalara dönüş yaptığı Celta Vigo karşılaşmasında ise sakatlığı nüksetmişti.
İspanyol devi Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, sağ bacak kaval kemiğinden ameliyat oldu.
Real Madrid, ABD'nin Dallas kentinde ameliyat masasına yatan Hazard'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Oyuncunun rehabilitasyon sürecini atlatana kadar gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu La Liga'nın 25. haftasında oynadıkları Levante maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
İspanyol ekibi, Hazard'ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğini açıklamış, Belçikalı yıldız ise bu sakatlıktan 82 gün sonra sahalara dönebilmişti.
Celta Vigo maçında sakatlığı nüks eden Hazard, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
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Yorum
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R. Madrid'li Eden Hazard ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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