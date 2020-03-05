Madrid onları istiyor
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Real Madrid, iki isme kanca attı. İspanyol devi, uzun süredir gündeminde olan Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba ile PSG forması giyen Kylian Mbappe için düğmeye bastı.
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Real Madrid, iki isme kanca attı. İspanyol devi, uzun süredir gündeminde olan Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba ile PSG forması giyen Kylian Mbappe için düğmeye bastı. Her iki oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayan Madrid'in; Pogba'da 100 milyon, Mbappe'de de 250 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi
- 5.3.2020
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