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05 Mart 2020, Perşembe
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Madrid onları istiyor

Madrid onları istiyor

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , iki isme kanca attı. İspanyol devi, uzun süredir gündeminde olan ’ın yıldızı ile forması giyen için düğmeye bastı.

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , iki isme kanca attı. İspanyol devi, uzun süredir gündeminde olan 'ın yıldızı ile forması giyen için düğmeye bastı. Her iki oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayan Madrid'in; Pogba'da 100 milyon, Mbappe'de de 250 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi
  1. 5.3.2020
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