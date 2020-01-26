Real Madrid zirveye kuruldu!

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 78. dakikasında Nacho'nun golü Real Madrid'e galibiyeti getirirken Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçın 76. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana yükseldi ve Barcelona'nın kaybettiği haftada 3 puan farkla lider oldu. Real Valladolid ise 22 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerindeki yerini korudu.



