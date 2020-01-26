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26 Ocak 2020, Pazar
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zirveye kuruldu!

Real Madrid zirveye kuruldu!

'nın 21. haftasında , milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği 'le karşı karşıya geldi. 'nın yenildiği haftada maçı 1-0 kazanan Real Madrid liderliğe kuruldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 78. dakikasında Nacho'nun golü 'e galibiyeti getirirken Milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı maçın 76. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana yükseldi ve 'nın kaybettiği haftada 3 puan farkla lider oldu. ise 22 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerindeki yerini korudu.


  1. 27.01.2020
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