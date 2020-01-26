Real Madrid zirveye kuruldu!
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid'le karşı karşıya geldi. Barcelona'nın yenildiği haftada maçı 1-0 kazanan Real Madrid liderliğe kuruldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 78. dakikasında Nacho'nun golü Real Madrid'e galibiyeti getirirken Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçın 76. dakikasında oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana yükseldi ve Barcelona'nın kaybettiği haftada 3 puan farkla lider oldu. Real Valladolid ise 22 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerindeki yerini korudu.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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