Kupa canavarı Zidane
Real Madrid efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi.
Real Madrid efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi. Son olarak Süper Kupa'da Atletico karşısında zafere uzanan Zidane, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 de İspanya Süper Kupası kazandı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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