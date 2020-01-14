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14 Ocak 2020, Salı
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Kupa canavarı Zidane

Kupa canavarı Zidane

efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi.

Real Madrid efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi. Son olarak 'da Atletico karşısında zafere uzanan Zidane, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 de İspanya Süper Kupası kazandı.

  1. 14.1.2020
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