Real Madrid’in Neymar aşkı
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Neymar'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Neymar'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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