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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’in aşkı

Real Madrid’in Neymar aşkı

İsmi uzun süredir ile anılan 'ın ara döneminde 'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve 'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.

İsmi uzun süredir ile anılan 'ın ara döneminde 'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve 'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.

  1. 23.12.2019
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