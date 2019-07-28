303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid

Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra Real Madrid transfere tam 303 milyon Euro harcayıp yenilenmişti. Ancak hazırlık maçında Atletico Madrid'ten yenilen 7 gol değişen bir şey olmadığını gösterdi.

Daha ilk yarım saatte 4-0 geriye düşen, devreyi 5-0 yenik kapatan Real Madrid, skor 7-1 olduktan sonra bulduğu iki golle ancak farkı azaltabildi. Diego Costa 63. dakikada kırmızı görene kadar tam 4 gol attı. Atletico'nun 120 milyon Euro'ya aldığı 19'luk yıldızı Joao Felix de golle buluşurken Real'in büyük umutlarla transfer ettiği Hazard yine kiloları ile eleştiri konusuydu. Jovic'in sakatlığı ise bir başka yıkımdı. Teknik direktör Zidane takımından endişe duymadığını ama skorun yaralayıcı olduğunu belirterek, "Biz dostluk maçı oynadık onlar oynamadı" dedi ve skoru unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.