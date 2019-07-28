303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid
Transferin yıldızı Real Madrid New York'ta dağıldı... Eden Hazard ve Jovic gibi isimlere toplam 303 milyon Euro harcayan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi Atletico Madrid ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı maçı 7-3 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra Real Madrid transfere tam 303 milyon Euro harcayıp yenilenmişti. Ancak hazırlık maçında Atletico Madrid'ten yenilen 7 gol değişen bir şey olmadığını gösterdi.
Daha ilk yarım saatte 4-0 geriye düşen, devreyi 5-0 yenik kapatan Real Madrid, skor 7-1 olduktan sonra bulduğu iki golle ancak farkı azaltabildi. Diego Costa 63. dakikada kırmızı görene kadar tam 4 gol attı. Atletico'nun 120 milyon Euro'ya aldığı 19'luk yıldızı Joao Felix de golle buluşurken Real'in büyük umutlarla transfer ettiği Hazard yine kiloları ile eleştiri konusuydu. Jovic'in sakatlığı ise bir başka yıkımdı. Teknik direktör Zidane takımından endişe duymadığını ama skorun yaralayıcı olduğunu belirterek, "Biz dostluk maçı oynadık onlar oynamadı" dedi ve skoru unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.
- 28.07.2019
- Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
- Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
- Fenerbahçe'ye iki şok birden!
- Galatasaray'a transferde kötü haber! "Transfer bitti derken..."
- Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.