303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri 303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid

303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın

303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid

Transferin yıldızı New York'ta dağıldı... Eden ve Jovic gibi isimlere toplam 303 milyon Euro harcayan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı maçı 7-3 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra transfere tam 303 milyon Euro harcayıp yenilenmişti. Ancak hazırlık maçında 'ten yenilen 7 gol değişen bir şey olmadığını gösterdi.

Daha ilk yarım saatte 4-0 geriye düşen, devreyi 5-0 yenik kapatan Real Madrid, skor 7-1 olduktan sonra bulduğu iki golle ancak farkı azaltabildi. 63. dakikada kırmızı görene kadar tam 4 gol attı. Atletico'nun 120 milyon Euro'ya aldığı 19'luk yıldızı Joao Felix de golle buluşurken Real'in büyük umutlarla transfer ettiği yine kiloları ile eleştiri konusuydu. Jovic'in sakatlığı ise bir başka yıkımdı. Teknik direktör takımından endişe duymadığını ama skorun yaralayıcı olduğunu belirterek, "Biz dostluk maçı oynadık onlar oynamadı" dedi ve skoru unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.

Cengiz Ünder'den iki füze!

  1. 28.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN