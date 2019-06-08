Real Madrid Hazard'ı açıkladı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hazard'ı açıkladı

Real Madrid Hazard'ı açıkladı

Real ?Madrid, Eden Hazard'ın bonservisi konusunda ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu ile 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı açıkladı.

İngiliz basınına göre bonservisi için 'ye 100 milyon euro ödeyecek olan , sağlık kontrolü sonrası 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu'da düzenlenecek törenle imzayı attıracak.

  1. 8.6.2019
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