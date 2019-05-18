Son bomba Salah
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Son bomba Salah

Son bomba Salah

Son bomba Salah

Hazard'ı açıklamaya hazırlanan , 'Los Galacticos' için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, 'un Mısırlı yıldızını yeni hedef olarak belirledi.

Transfer döneminde Avrupa futbol piyasasını kasıp kavurmaya hazırlanan , bu kez gözünü kararttı. Eder Militao ve Rodrygo ile anlaşmaya varan; Eden Hazard transferini de kısa sürede açıklaması beklenen eflatun-beyazlılar, Zidane'ın kadroya katılmasında ısrar ettiği 'lu Mohamed Salah'ı gündemine aldı.

Fransa'da yayın yapan Canal Plus'un iddiasına göre Başkan , tecrübeli teknik adamın ısrarları sonrasında Mısırlı yıldız için teklif sunmaya karar verdi. Haberde Zidane'ın, Hazard ve Benzema ile güçlü bir ileri hat kuracağını, 26 yaşındaki oyuncuya ilettiği vurgulandı. Salah için 150 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.

  1. 18.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son bomba Salah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN