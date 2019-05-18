Son bomba Salah
Hazard'ı açıklamaya hazırlanan Real Madrid, 'Los Galacticos' için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, Liverpool'un Mısırlı yıldızını yeni hedef olarak belirledi.
Fransa'da yayın yapan Canal Plus'un iddiasına göre Başkan Florentino Perez, tecrübeli teknik adamın ısrarları sonrasında Mısırlı yıldız için teklif sunmaya karar verdi. Haberde Zidane'ın, Hazard ve Benzema ile güçlü bir ileri hat kuracağını, 26 yaşındaki oyuncuya ilettiği vurgulandı. Salah için 150 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Son bomba Salah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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