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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Real’de

Militao Real’de

'de ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Zidane'a ilk hediye geldi.

İspanyol devi, Porto'nun 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Eder 'yu transfer etti. 6 yıllık imza için kasadan 50 milyon euro çıktığı bildirildi.
  1. 15.3.2019
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