Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane kolları sıvayacak - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane kolları sıvayacak

'in yeni hocası kolları sıvayacak

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane kolları sıvayacak

9 ay sonra Real’in başına tekrar dönen Fransız hoca, çeşitli dertlerle karşı karşıya. Takımın, Barça’nın 12 puan gerisine düşmesi bir yana küs oyuncuların tekrar kazanılması da cabası.

'de dönemi, yaklaşık 9 ay aradan sonra yeniden başladı. Bu sezon Lopetegui ve Solari yönetiminde beklenen performansı sergileyemeyen Real Madrid, kulübe birçok başarı yaşatan ve Mayıs 2018'de takımdan ayrıldıktan sonra tekrar göreve getirilen Cezayir asıllı teknik direktör Zidane ile eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Fakat takımı lider 'nın 12 puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nden ve 'ndan elenmiş şekilde teslim alan Zidane'ı birçok sorun bekliyor.


GOL SIKINTISINI ÇÖZMESİ GEREK

Geçmiş yıllardaki başarılarda büyük rol oynayan Marcelo'yu eski formuna kavuşturmak, Zidane'ın başlıca amaçlarından biri olacak. Zidane, Solari ile anlaşmazlık yaşayan ve bir süredir forma şansı bulamayan Isco'yu da takıma yeniden kazandırmak için çabalayacak. Fransız hoca, takım için önemli yere sahip Kroos, Bale ve Asensio'nun da form grafiğinin yükselmesi için mesai harcayacak. Atılan gol bakımından önceki sezonların çok gerisinde kalan takımın bu istatistiğini de artırmaya çalışacak.

BÜYÜK BÜTÇE AYRILACAK

Zidane'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Real Madrid'in yaz aylarında transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. ve basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Başkanı Perez'in beklenen yıldız transferleri için gereken bütçeyi Zidane'a sunacağı öne sürüldü. Madrid, Hazard'ı istiyor.

  1. 13.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane kolları sıvayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN