Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane kolları sıvayacak

Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi, yaklaşık 9 ay aradan sonra yeniden başladı. Bu sezon Lopetegui ve Solari yönetiminde beklenen performansı sergileyemeyen Real Madrid, kulübe birçok başarı yaşatan ve Mayıs 2018'de takımdan ayrıldıktan sonra tekrar göreve getirilen Cezayir asıllı teknik direktör Zidane ile eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Fakat takımı lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nden ve Kral Kupası'ndan elenmiş şekilde teslim alan Zidane'ı birçok sorun bekliyor.



GOL SIKINTISINI ÇÖZMESİ GEREK



Geçmiş yıllardaki başarılarda büyük rol oynayan Marcelo'yu eski formuna kavuşturmak, Zidane'ın başlıca amaçlarından biri olacak. Zidane, Solari ile anlaşmazlık yaşayan ve bir süredir forma şansı bulamayan Isco'yu da takıma yeniden kazandırmak için çabalayacak. Fransız hoca, takım için önemli yere sahip Kroos, Bale ve Asensio'nun da form grafiğinin yükselmesi için mesai harcayacak. Atılan gol bakımından önceki sezonların çok gerisinde kalan takımın bu istatistiğini de artırmaya çalışacak.

BÜYÜK BÜTÇE AYRILACAK



Zidane'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Real Madrid'in yaz aylarında transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. İspanya ve İngiltere basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Başkanı Perez'in beklenen yıldız transferleri için gereken bütçeyi Zidane'a sunacağı öne sürüldü. Madrid, Hazard'ı istiyor.